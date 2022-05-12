Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

12.05.2022 03:27
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 28 hakim, 14 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Nisan 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

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Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Gazete, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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