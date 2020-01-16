Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis... - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraat kararı ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı. Ayrıca başkan ve üyelerin görev yerleri değişti. - ANKARA