Hakkari'de '15 günlük' yasaklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de '15 günlük' yasaklama

02.06.2022 16:44
Hakkari'de '15 günlük' yasaklama

Hakkari'de 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Hakkari'de 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 3 Haziran 2022 tarihi saat 00.01'den 17 Haziran 2022 tarihi saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Yüksekova'da 'atlı gelin' geleneği Yüksekova'da 'atlı gelin' geleneği Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 4 yaşındaki çocuğa tablet hediye etti Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 4 yaşındaki çocuğa tablet hediye etti Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de '15 günlük' yasaklama - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de '15 günlük' yasaklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement