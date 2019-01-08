Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 183 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 183 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 183 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 183 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 183 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 13 köy ve 30 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova'da 35 köy ve 64 mezra ve Şemdinli ilçesinde 7 köy ve 20 mezra olmak üzere 183 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Çukurca, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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