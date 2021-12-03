Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğünce Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte pasta kesen öğrenciler, doyasıya eğlendi.
Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, öğrencilerin hayatın her anında engel tanımadığını söyledi.
Her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını anlatan Korkmaz, onların hayatını kolaylaştıran çalışmaların yapılmasını istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Son Dakika