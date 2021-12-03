Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Son Dakika

Her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını anlatan Korkmaz, onların hayatını kolaylaştıran çalışmaların yapılmasını istedi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz , öğrencilerin hayatın her anında engel tanımadığını söyledi.

Hakkari 'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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