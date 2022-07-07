Hakkari'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Hakkari Barosuna kayıtlı avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Hakkari Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Ergün Canan, mesleğini icra ederken katledilen doktor Ekrem Karakaya gibi avukat Servet Bakırtaş'ın da sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü belirtti.

Canan, "Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ayrıca görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle 7-8 Temmuz tarihinde tutuklu ve acil işler dışında duruşmalara katılmama yönünde yönetim kurulumuz tarafından tavsiye kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.