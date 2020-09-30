Hakkari'de bitkin halde bulunan tilki tedaviye alındı - Son Dakika

Bağlar Mahallesi 'nde bir tilkinin bitkin halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı

Tüm Türkiye'de toplu taşımada zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? İşte yanıtı

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

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