Hakkari'de bitkin halde bulunan tilki tedaviye alındı - Son Dakika

Hakkari'de bitkin halde bulunan tilki tedavi altına alındı.
Bağlar Mahallesi'nde bir tilkinin bitkin halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine mahalleye giden veterinerler, tilkiyi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Burada tedaviye alınan tilkinin iyileştikten sonra doğaya salınacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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