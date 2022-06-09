Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika
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Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği

09.06.2022 12:56
Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği

Hakkari'de Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında kent genelinde İl Özel İdaresinin desteği ile yüzde 50 hibeyle 2 bin küçükbaş hayvan besicilere dağıtıldı.

Hakkari'de Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında kent genelinde İl Özel İdaresinin desteği ile yüzde 50 hibeyle 2 bin küçükbaş hayvan besicilere dağıtıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Otluca köyünde proje kapsamında 100 aileye koyun ve keçi verildi.

Destek alan çiftçilerden Cemil Atış, gazetecilere, 35 yıl devlet kurumunda çalıştıktan sonra hayvancılıkla uğraşmaya başladığını söyledi.

İl Özel İdaresinin desteğiyle 20 küçükbaş hayvan aldığını ifade eden Atış, şöyle konuştu:

"Hakkari Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin bize desteği için çok teşekkür ederim. Bölgede hayvancılığın gelişmesi için bu tür desteklerin devam etmesi gerekiyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Destek alan Kenan Çiftçi de 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Her aileye 20 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Desteklerinden dolayı sayın Valimize ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterine teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği
Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği
Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği
Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika

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