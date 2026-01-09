Hakkari'de Çığ Faciası: Yol Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hakkari'de Çığ Faciası: Yol Kapandı

09.01.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekipler müdahale ediyor.

Hakkari'de Çanaklı köyü Tünel yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç bölgede mahsur kalırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların yaşadığı zorluğu daha da artırdı. Olayın ardından Karayolları ekiplerinin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Hakkari, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hakkari'de Çığ Faciası: Yol Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:59:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Çığ Faciası: Yol Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.