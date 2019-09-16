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Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı

19 dakika önce

Hakkari'de İlköğretim Haftası törenlerle kutlandı.

Hakkari'de

Hakkari'de İlköğretim Haftası törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde devam eden törende konuşan Vali İdris Akbıyık, yeni eğitim-öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Kentteki eğitim seviyesini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini belirten Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan Projesini yaklaşık 11 aydır Hakkari'de uyguluyoruz. Üniversite ve liselere giriş sınavlarında daha başarılı sonuçlar aldık. Eğitim bir süreç işidir. Yaptığımız yatırımlar birden ortaya çıkmıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok okuyup daha çok çalışarak hem kendimizi hem de Hakkari'mizi daha ileri noktalara götüreceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri ile öğrenciler gösteri sundu, şiirler okudu.

Vali Akbıyık ve protokol üyelerinin öğrencilerle halay çekmesiyle sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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