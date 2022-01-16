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Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

16.01.2022 20:35
Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.

Beldenin Yılmazlar köyü Soğanlı mezrası yakınında yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü otlatan çoban, yolun kardan kapanması nedeniyle hayvanları götüremeyince belediyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ve yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yolu açan belediye ekipleri, çoban ve sürüsünün köye ulaşmasını sağladı.

Ekipler, bölgede kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yüksekova, Esendere, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika
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