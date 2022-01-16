Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Beldenin Yılmazlar köyü Soğanlı mezrası yakınında yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü otlatan çoban, yolun kardan kapanması nedeniyle hayvanları götüremeyince belediyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ve yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yolu açan belediye ekipleri, çoban ve sürüsünün köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, bölgede kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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