Hakkari\'de Kaya Düşmesi: Askerler Yolu Temizledi

HAKKARİ- Çukurca kara yoluna düşen kaya parçaları, üs bölgesinde görevden dönen askerler tarafından temizlendi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca kara yolunun Şorti mevkisinde meydana geldi. Yamaçlardan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna düştü. Güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatıldı. Üs bölgesinden görevden dönen askerler, kendi imkanlarıyla yola düşen kaya parçalarını temizledi. Yaklaşık 1 saat sonra yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle çığ, heyelan ve kaya düşmesi riskinin sürdüğünü belirterek, sürücülere Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarını zorunlu olmadıkça kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu.