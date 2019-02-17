Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması"

Hakkari'de "Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması"

53 dakika önce

HAKKARİ(AA) - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışması" düzenlendi.

Hakkari'de
HAKKARİ(AA) - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışması" düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya il ve ilçelerden 17 kulüp katıldı. 8 kategoride düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, yaptığı açıklamada, 2019 faaliyet yılı içeresinde kulüpler arası halk oyunları yarışmasına 17 ekibin katıldığını belirterek, yıldız ve gençler kategorisinde birinci olan kulüplerin kenti, bölge ve Türkiye şampiyonalarında temsil edeceğini söyledi.

Dereceye giren kulüplere ödülleri, Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı programla verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti

OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]