Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika

Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı

16.11.2020 14:25
Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı, System.String[]

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Spor kompleksinde yapılan istişare toplantısına çok sayıda mahalle muhtarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım katıldı. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari'deki mahallelerde spor alt yapısının oluşturulması ve sportif etkinliklerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Müdür Yıldırım, "Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimiz özelinde çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi ve imkanlardan faydalandırılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda mahallelerde sportif aktivitelerin yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sportif etkinlikler ile beraber kültür ve sanat kurslarının verildiği gençlik merkezine yönlendirilmesi için mahalle muhtarlarımız ile istişare toplantısı yaptık. Amacımız mahallerde sporu tabana yaymak ve yayınlaştırmak. Bu çerçevede mahallerdeki yaş gruplarını, cinsiyetlerini, maddi ve manevi durumlarını en iyi bilen muhtarlardan destek alarak yol kat etmektir. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında mahallerdeki bütün çocuklarımızın spor kompleksimizde bulunan olimpik havuza ulaşımlarını sağlayıp yüzme eğimi verilecek. Aynı zamanda uzman antrenörlerimizin mahalle muhtarları ile işbirliği yaparak yetenekli çocukları ve gençleri belirlemesi, yetenekleri doğrultusundaki branşlara yönlendirilmesi ve iyi bir sporcu olmaları sağlanacaktır. Yapılan istişare toplantısı kapsamında alınan karar ile mahalle muhtarlarımızın belirlediği ortak kullanım alanlarına basketbol potaları kurulacaktır. Gençlerin özellikle basketbol sporu konusunda faaliyet göstermelerine imkan sağlanacaktır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı

Emin Yıldırım, Hakkari, Yüzme, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu "En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti
Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi         
14:21
Oğluna Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu         
13:57
Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor         
13:33
Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı         
13:20
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak         
12:40
"Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 14:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei