Hakkari'de polis köy okullarındaki öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Hakkari'de polis köy okullarındaki öğrencilerle buluştu

23.02.2022 10:51
Hakkari'de polis köy okullarındaki öğrencilerle buluştu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köy okullarındaki öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliklerini sürdürüyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köy okullarındaki öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliklerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Dr. Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal ile Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Yıldırım'ın eşlik ettiği ekipler, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılbuğa İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliği yapan polis ekipleri, meslekleri hakkında bilgi verdi, çocukların merak ettikleri soruları cevapladı.

Yıldırım da kurumun kapsamı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin ardından öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi ve kıyafet hediye edildi.

Okulun idarecileri, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

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Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Polis, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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