Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari
'de, PKK
'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Şehit Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu
'nun, Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helitoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'na götürüldü.
Buradaki programın ardından şehit Kargın'ın naaşı Muğla
'ya, şehit Mertoğlu'nun naaşı da Burdur
'a uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, bazı siyasi partilerden temsilciler, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.