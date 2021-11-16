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Son dakika haberleri... Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi

16.11.2021 14:55
Son dakika haberleri... Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre 14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile müşterek olarak bin 240 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "15 Kasım 2021 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında hareketli pusu/dinleme, keşif/gözetleme ve arama/tarama faaliyeti sonucunda tespit edilen 2 mağara içerisine gizlenmiş 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet savunma el bombası, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 295 adet uçaksavar mühimmatı, 116 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı, 345 adet 23 mm. Doçka mühimmatı, 10 adet Bixi mühimmatı, 48 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 318 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 1 kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, 2 adet küçük tüp, 1 adet kamuflaj sırt çantası, 6 adet pil bloğu, 1 adet kırıcı-delici ucu, 4 metre kablo, 2 adet led ampul, 1 adet 4 cepli kütüklük, patlayıcı yapımında kullanılan bir adet düdüklü tencere ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Son dakika haberleri... Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Mühimmat, Hakkari, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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