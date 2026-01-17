HAKKARİ'de girdiği kümesten tavuk alıp götüren tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir kümese giren tilki, bir tavuğu alarak götürdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karla kaplı bölgedeki tilkinin ağzına alıp, tavuğu götürdüğü görüldü.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Tilki Kümesten Tavuk Çaldı - Son Dakika
