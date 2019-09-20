Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele
48 dakika önce
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde 11 kilo 266 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde 11 kilo 266 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev