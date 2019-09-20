Son Dakika Haberleri: Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele
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Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

48 dakika önce

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde 11 kilo 266 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde 11 kilo 266 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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