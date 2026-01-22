Hakkari\'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentte son aylarda artan doğal gaz faturalarına tepki gösterdi.

Hakkari'de vatandaşlar ile esnafın son aylarda karşı karşıya kaldığı yüksek doğal gaz faturaları kamuoyunda tepkilere neden oldu. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş öncülüğünde Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'nin sert iklim şartları ve uzun süren kış mevsimi nedeniyle ısınmanın hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Son dönemde doğal gaz faturalarında yaşanan olağanüstü artışların, dar gelirli vatandaşları, esnafı ve küçük ölçekli işletmeleri ciddi şekilde mağdur ettiğini vurgulayan Taş, bazı hanelerde aylık doğal gaz faturalarının 12 ila 15 bin TL'ye kadar çıktığını, küçük işletmelerde ise bu rakamın 20 bin TL'yi aştığını kaydetti. Uygulanan tarifelerin Hakkari'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini ve faturalandırma süreçlerinde şeffaflık sağlanması gerektiğini dile getiren Taş, bölgesel destek ve sübvansiyon uygulamalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. - HAKKARİ