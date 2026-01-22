Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki

Hakkari\'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki
22.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'deki yüksek doğal gaz faturalarını eleştirerek destek talep etti.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentte son aylarda artan doğal gaz faturalarına tepki gösterdi.

Hakkari'de vatandaşlar ile esnafın son aylarda karşı karşıya kaldığı yüksek doğal gaz faturaları kamuoyunda tepkilere neden oldu. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş öncülüğünde Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'nin sert iklim şartları ve uzun süren kış mevsimi nedeniyle ısınmanın hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Son dönemde doğal gaz faturalarında yaşanan olağanüstü artışların, dar gelirli vatandaşları, esnafı ve küçük ölçekli işletmeleri ciddi şekilde mağdur ettiğini vurgulayan Taş, bazı hanelerde aylık doğal gaz faturalarının 12 ila 15 bin TL'ye kadar çıktığını, küçük işletmelerde ise bu rakamın 20 bin TL'yi aştığını kaydetti. Uygulanan tarifelerin Hakkari'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini ve faturalandırma süreçlerinde şeffaflık sağlanması gerektiğini dile getiren Taş, bölgesel destek ve sübvansiyon uygulamalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Hakkari, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:18:47. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.