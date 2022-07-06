Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Derecik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika

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