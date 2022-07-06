Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika
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Hakkari'den acı haber 1 asker şehit

06.07.2022 08:57
Hakkari'den acı haber 1 asker şehit

Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Derecik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika
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