Hakkari göç edemeyen leyleklere, köylüler sahip çıkıyor - Son Dakika

Göç edemeyen leyleklere, köylüler sahip çıkıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne, ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için bölgeden ayrılamayan 2 leyleğe köylüler bakıyor.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünün sakinleri, ilkbaharda bölgeye gelip, daha sonra göç edemeyen 2 leyleğe ev sahipliği yapıyor. Köylüler, meydandaki caminin bacasına yuva yapan leyleklerin, havaların yeteri kadar soğumaması nedeniyle sonbaharda yuvalarından ayrılmadıklarını, kar yağışı başlayınca da leyleklerin köyde misafir olarak kaldıklarını anlattı. Köylüler, leyleklerin her gün düzenli olarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köylülerden Orhan Cankurtaran, "Göç edemeyen leyleklere köylüler olarak biz bakıyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde leyleklere yem ve yemek atıklarını bırakıyoruz. Cami bacasındaki leyleklere çok alıştık. Zarar görmemeleri ve aç kalmaları için de sürekli kontrol ediyoruz" dedi.