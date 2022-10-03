Hakkari haberi: Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı - Son Dakika
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Hakkari haberi: Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı

03.10.2022 11:59
Hakkari haberi: Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı

Gelen Hakkari haberlerine göre Hakkari kent genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına karar verildiHakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak...

Hakkari kent genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına karar verildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince

valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 01.10.2022 tarihi saat 00.01'den 15.10.2022 tarihi saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

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Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor
Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari haberi: Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari haberi: Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı - Son Dakika
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