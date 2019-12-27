Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika

Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu

6 saat önce

Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber olduHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Kadı Köyü'nde ateşi yükselen 4 yaşındaki Eylül ve 3 yaşındaki kardeşi Ayvaz Fidan, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Kadı Köyü'nde ateşi yükselen 4 yaşındaki Eylül ve 3 yaşındaki kardeşi Ayvaz Fidan, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Kadı Köyü'nde yaşayan Eylül ve Ayvaz Fidan'ın rahatsızlanması üzerine aileleri 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipi yaşanan yolu aşıp, köye ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta kardeşlere ulaşmak için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmalar sonunda köye ulaşılarak Eylül ve Ayvaz kardeşler, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu

Yüksekova, Hakkari, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi
Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
01:34 Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
01:30 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
01:29 Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
01:28 Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika
01:20 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]