Hakkari Kış Turizminde Çığır Açıyor

Hakkari Kayak İl Temsilcisi Halil Kurşun, Hakkari'yi kış turizmi ve kayak sporunda önemli bir merkez haline getirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Hakkari Merkez Merga Bütan Kayak Tesisleri'nde kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olduğunu ifade eden Kurşun, kar kalitesinin ise kristal düzeyinde olduğunu vurguladı. Yarıyıl tatili süresince kayak merkezine yaklaşık 5 bin kişinin akın ettiğini belirten Kurşun, Hakkari'nin Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Kurşun, "Tesislerimizde kayak yapmak tamamen ücretsiz. Sadece kayak kiralama bedeli var, o da 300-400 TL civarında. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla rahatlıkla gelip kayabiliyor. Güzel şeyler oluyor Hakkari'de. Amacımız bu güzellikleri bizden sonraki nesillere bırakmak" dedi.

Hakkari ve Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağ yapısının, özellikle kayaklı koşu branşında büyük avantaj sağladığını belirten Kurşun, şu anda 6 milli sporcu ve antrenörün Yüksekova'da yetiştiğini söyledi. Alanların genişliği ve imkanların yeterliliği sayesinde başarılı sporcuların çıktığını ifade eden Kurşun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün malzeme konusunda büyük destek sağladığını kaydetti. Kurşun, "Eskiden tahta kayaklarla kayıyorduk. Şimdi ise en son teknolojiye sahip ekipmanlarla spor yapıyoruz. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin Türkiye şampiyonalarında daha fazla derece elde etmek olduğunu belirten Halil Kurşun, Hakkari'yi hem sporcu yetiştiren hem de kış turizmine açılan güçlü bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. - HAKKARİ