Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) şehit düştü. Şehidin acı haberi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır 'a askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Hakkari, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.