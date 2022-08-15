Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

15.08.2022 16:25

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) şehit düştü. Şehidin acı haberi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır'a askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, yarın öğle namazı sonrası Osmaniye şehitliğine defnedilecek. - OSMANİYE

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Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı Şemdinli'de bir asker şehit oldu Şemdinli'de bir asker şehit oldu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Hakkari, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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