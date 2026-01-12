Hakkari-Şırnak Yolu Çığlardan Temizlendi

Hakkari- Şırnak kara yoluna düşen çığlar, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.
Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar nedeniyle önceki gün Hakkari-Şırnak kara yolunun Çığlı köyü yakınındaki farklı noktalarına çığ düştü.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, dünden bu yana yaptıkları çalışmayla yoldaki kar yığınlarını temizledi.
Yolu ulaşıma açarak araçların kontrollü geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
