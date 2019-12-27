Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı

6 saat önce

Yüksekova'da besiciler tipiye yakalandıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, köye dönerken kar ve tipiye yakalandı.

Yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, köye dönerken kar ve tipiye yakalandı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıca köyünde, hayvanlarıyla meraya çıkan besiciler, olumsuz hava koşulları yüzünden zor anlar yaşadı. Besiciler, meradaki sürülerini 12 saatlik zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırdı. Yolda mahsur kalan besicilerin imdadına ise Yüksekova Kaymakamlığına bağlı şantiye şefliği karla mücadele ekipleri yetişti. Kar yağışıyla birlikte 300 küçükbaş hayvanını Büyükçiftlik beldesine götürmek istediğini belirten Murat Yalın, 'Yolda kar ve tipiye yakalandık. Akşam saat 21.00'den beri yoldayız köye varmamız öğleyi buldu" dedi.

Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi
Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:35 Hırsızlar çaldıkları tırla kayıplara karıştı - Son Dakika
22:35 Beşiktaş moral buldu - Son Dakika
22:30 Demokrasi Müzesi'nin ilk ağacını Aydın Valisi Köşger dikti - Son Dakika
22:30 CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi - Son Dakika
22:27 Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya... - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]