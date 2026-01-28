Hakkarili Sporcular Kayaklı Koşuda Başarı Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakkarili Sporcular Kayaklı Koşuda Başarı Arıyor

28.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkarili sporcular, Erzurum'daki başarılarını Yüksekova etap yarışlarında devam ettirmek istiyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından geçen hafta Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu Eleme Yarışmalarında farklı kategorilerde 41 madalya kazanan Hakkarili sporcular, kendi illerinde gerçekleştirilecek etap yarışmalarında da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Erzurum'da 19-20 Ocak'ta yapılan yarışmalarda 11 birincilik, 16 ikincilik, 12 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde eden sporcular, kente döndükten sonra 29-31 Ocak'ta Yüksekova'da yapılacak Kayaklı Koşu 1. Etap yarışlarının hazırlıklarına başladı.

Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen sporcular, soğuk havaya rağmen antrenman yaptı.

Yarın 19 ilden 325 sporcunun katılımıyla başlayacak etap yarışmalarında ter dökecek olan 53 sporcu, Erzurum'daki başarılarını sürdürerek Türkiye şampiyonasına katılmayı istiyor.

"Hiçbir ilden bu kadar yüksek katılım yok"

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, AA muhabirine, Erzurum'da düzenlenen eleme yarışlarında 41 madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Yüksekova'nın kayaklı koşu branşında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Yaşar, kentte çok başarılı sporcuların yetiştiğini vurguladı.

Etap yarışmalarına 53 sporcuyla katılacaklarını anlatan Yaşar, "Bu sayı Türkiye genelinde çok önemli bir rakam. Hiçbir ilden bu kadar yüksek katılım yok. En fazla sporcu Yüksekova'dan yarışacak. Haftada 6 gün çalışıyor, bir gün dinleniyoruz. Antrenmanlarımızı bir gün klasik, bir gün paten tekniği şeklinde sürdürüyoruz. Hedefimiz 1. ve 2. etap yarışlarında yüksek puanlar toplayarak Türkiye şampiyonasına katılmak." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'a teşekkür eden Yaşar, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli sporcusu Sedanur Taşçı da 1. Etap yarışları hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Burada başarılı olup 2. etap yarışlarına katılmak, oradan da alacağımız derecelerle Türkiye şampiyonasına gitmek istiyoruz. Yüksekova'ya gelecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Hedeflerimize ulaşmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Milli sporculardan Nur Evşen Çınar ise Erzurum'daki eleme yarışlarında elde edilen 41 madalyanın kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı.

Yüksekova'da da aynı performansı göstereceklerini söyleyen başarılı sporcu, "Hedefimiz etap yarışlarında derece elde edip Türkiye şampiyonasına katılmak, ardından da uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yüksekova, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkarili Sporcular Kayaklı Koşuda Başarı Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:43:50. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkarili Sporcular Kayaklı Koşuda Başarı Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.