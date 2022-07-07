İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından kaydı olan M.C.K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Banka, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkında dolandırıcılıktan 74 yakalama kararı bulunan kişi Rize'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.