Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsa yönelik çalışma yürütüldü.
Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?