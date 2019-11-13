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Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden...
8 saat önce
Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı. - ŞIRNAK
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