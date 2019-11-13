Son Dakika Haberleri: Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden...
Son Dakika Güncel Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden... - Son Dakika

Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden...

8 saat önce

Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı.

Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden..., System.String[]

Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı. - ŞIRNAK

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
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