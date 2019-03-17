Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Yükseldi

Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Yükseldi

1 saat önce

IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Yükseldi, System.String[]
IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada terörislere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.

HABER:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

TSK, Irak, Hakurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Irak'ın Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]