Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar 'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.

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Kaynak: AA

Haldun Dormen, Yönetmen, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu - Son Dakika

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