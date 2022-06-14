Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu

14.06.2022 14:02
Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan "Yaparsın Şekerim" adlı belgeselin gala gösterimi, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan "Yaparsın Şekerim" adlı belgeselin gala gösterimi, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.

Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim". dedi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri desteğiyle gerçekleştirilen belgeselin ilk gösterimine belgeselde de yer alan isimlerden Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Yosi Mizrahi, Göksel Kortay ve Gülben Ergen ile eski eşi Betül Mardin, oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman da katıldı.

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Kaynak: AA

Haldun Dormen, Yönetmen, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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