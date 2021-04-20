Haldun Taner'in "Huzur Çıkmazı" adlı eseri 60 yıl sonra ilk kez okurlarla buluşacak - Son Dakika

Haldun Taner'in "Huzur Çıkmazı" adlı eseri 60 yıl sonra ilk kez okurlarla buluşacak

Türk edebiyatının ve tiyatrosunun önde gelen yazarlarından Haldun Taner'in ilk dönem oyunlarından "Huzur Çıkmazı" kaleme alınışından 60 yıl sonra kitap olarak okurların beğenisine sunulacak.

Türk edebiyatının ve tiyatrosunun önde gelen yazarlarından Haldun Taner'in ilk dönem oyunlarından "Huzur Çıkmazı" kaleme alınışından 60 yıl sonra kitap olarak okurların beğenisine sunulacak. ??????? İstanbul Şehir Tiyatrolarında 1962'de sahnelenen daha sonraki yıllarda da Ankara ve İzmir Devlet Tiyatrolarında izleyiciyle buluşan oyun, büyük ilgi görmüştü. Yapı Kredi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, oyun metnini yıllar sonra usta yazarın eşi Demet Taner bularak, yayına hazırladı. Haldun Taner'in "Gerilimsizlikten gerilim çıkarmaya çalışan bir tiyatro araştırması" olarak nitelendirdiği oyunun kitabının editörlüğünü Murat Yalçın üstleniyor.

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