Haldun Taner Öykü Ödülü Nurhan Suerdem'in oldu - Son Dakika

Milliyet gazetesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen 2020 Haldun Taner Öykü Ödülü, Nurhan Suerdem'in "Maruzatım Var" adlı öykü kitabına verildi.

Ünlü öykü, tiyatro, deneme yazarı ve düşün adamı Haldun Taner'in anısına düzenlenen Haldun Taner Öykü Ödülü Seçici Kurulu 6 Ekim 2020 Salı günü online olarak toplandı. Doğan Hızlan başkanlığında, Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celal, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Kamil Erdem'den oluşan Seçici Kurul katılan eserleri değerlendirdi. Haldun Taner Öykü Ödülünü "içtenlikli anlatımı, ironik yaklaşımıyla anlatıcının iç sesini toplumdaki 'öteki' kadınların sesiyle örtüştürmesindeki başarısı" nedeniyle Nurhan Suerdem'in "Maruzatım Var" adlı kitabına verilmesi oy birliğiyle uygun görüldü.

20 bin Türk lirası değerindeki ödül, Nurhan Suerdem'e önümüzdeki günlerde takdim edilecek.