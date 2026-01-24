Halep'te Normalleşme Süreci Başladı - Son Dakika
Halep'te Normalleşme Süreci Başladı

24.01.2026 12:32
Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde hayat normale dönüyor, nüfus evlerine dönüyor.

Halep Valisi Azzam el-Garib, kentin kuzeyinde yer alan Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde hayatın kademeli olarak normale döndüğünü, bu bölgelerin terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından nüfusun yüzde 90'ından fazlasının evlerine döndüğünü bildirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre Halep Valisi Garib, terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud'da acil durum aşamasının sona erdiğini, güvenlik ve istikrarın tamamen sağlanmasından sonra bölgede günlük yaşamın yeniden canlanmaya başladığını belirtti.

Temel hizmetlere ilişkin ise Garib, ilgili kurumların günde 22 bin kilogram ekmeği düzenli şekilde dağıttığını, fırınların 24 saat esasına göre çalıştığını ve Eşrefiyye Postanesi'nin yeniden hizmete açılarak posta ve nüfus kayıt işlemlerinin yapılmaya başlandığını aktardı.

Ulaşım alanında vatandaşların kent içi hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla 3 toplu taşıma hattının faaliyete geçirildiğini, toprak ve beton bariyerlerle kapatılmış yolların yeniden ulaşıma açıldığını aktaran Vali Garib, bu adımların trafik akışını rahatlattığını ve mahallelere erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

Garib, sağlık hizmetleri kapsamında iki sağlık ocağı ile dört mobil kliniğin hizmete alındığını kaydederek böylece bölge halkına temel sağlık hizmetlerinin sunulmaya başlandığını ifade etti.

Vali Garib, elektrik altyapısına dair de elektrik şebekesinin yüzde 80'inin onarıldığını, hatların kademeli olarak yeniden devreye alındığını ve bunun yaşam koşullarına olumlu yansıdığını belirtti.

Eğitim alanında ise Halep Valisi, 10 okulun bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek bu okulların ikinci yarıyılın başlamasıyla eğitime açılmasının planlandığını ve öğrencilerin güvenli bir ortamda okullarına dönebileceğini kaydetti.

Suriye hükümeti, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinin terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Halep'te kamu kurumları arasında geniş çaplı bir seferberlik başlatmıştı.

Bu kapsamda, elektrik, su, iletişim ve ulaşım ekipleri, altyapıdaki hasarları gidermek ve temel hizmetleri hızla sağlamak amacıyla yoğun şekilde çalışmalara başlamıştı.

Kaynak: AA

