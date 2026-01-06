Halep'te PKK/YPG'nin Okula Havan Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te PKK/YPG'nin Okula Havan Saldırısı

06.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK/YPG, Halep'teki bir okula havan saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG, Halep'teki Yeni Süryan Mahallesinde bir okula havan saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü akşam saatlerinde Yeni Süryan Mahallesinde el Kalima okuluna havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı yapıldığı sırada okulun boş olduğu öğrenildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin gün içindeki Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

PKK/YPG, Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de akşam saatlerinde saldırı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığı çatışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Terör örgütünün, 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiği belirtilen açıklamada, PKK/YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te PKK/YPG'nin Okula Havan Saldırısı - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te PKK/YPG'nin Okula Havan Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.