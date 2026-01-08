Halep'te PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
Halep'te PKK/YPG'ye Operasyon

08.01.2026 21:31
Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin kontrolündeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde ele geçirdi.

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

AA muhabirinin Halep kent merkezinde PKK/YPG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.

Halep Valisi Azzam el Garib, yaptığı açıklamada, "İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

?Halep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

PKK/YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

