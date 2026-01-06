Halep'te SDG'nin Saldırıları: 3 Ölü - Son Dakika
3-sayfa

Halep'te SDG'nin Saldırıları: 3 Ölü

06.01.2026 16:57
SDG'nin Halep'teki sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 2 sivil, orduyla çatışmada 1 asker öldü.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında 2 kişi, orduyla yaşanan çatışmalarda da 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), silah bırakma çağrılarına rağmen ülkedeki saldırılarına devam ediyor. SDG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde sivil yerleşim yerlerini bombalarken, Suriye ordusuyla da çatışmaya girdi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, çatışmalarda bir Suriye askeri hayatını kaybetti. Yerleşim yerlerine düzenlenen bombalı saldırıda ise 2 sivil yaşamını yitirdi. - HALEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Suriye, Terör, Son Dakika

