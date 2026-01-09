Halep'te SDG ve Suriye Ordusu Çatışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te SDG ve Suriye Ordusu Çatışıyor

09.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'te SDG ile Suriye ordusu arasında çatışmalar şiddetlendi, tahliye süreci aksadı.

(ANKARA) – Suriye'nin Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suriye ordusu, "insani koridor açılacağını" belirterek, SDG'lilere "teslim olun" çağrısı yaptı.

Suriye'nin Halep kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Suriye Savunma Bakanlığı, Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde ilan edilen ateşkesin "gayriresmi olarak uzatıldığını" duyurdu. Yerel basına yansıyan haberlere göre, SDG saflarındaki bazı gruplar kendilerini ülkenin doğusuna tahliye etmek için gönderilen otobüslere ateş açtı ve çatışmalar yeniden başladı.

Suriyeli yetkililerin verdiği bilgiye göre, bölgedeki SDG'lileri tahliye etmek için yaklaşık 50 otobüs gönderildi. Ancak müzakerelerin tıkanması ve SDG içerisindeki bazı gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tahliye süreci sekteye uğradı.

Hükümet kaynakları, "ateşkesin henüz tamamen çökmediğinini" açıklasa da bölgeye ağır askeri araçlar, mühimmat ve takviye birliklerin sevk edildiği bildirildi.

İnsani koridor açılacak: "Teslim olun" çağrısı

Suriye Ordusu Harekat Dairesi'nden yapılan açıklamada, sivillerin güvenliği için bir insani koridor açılacağını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 16.00 ile 18.00 arasında insani yardım koridoru açılacaktır. Şeyh Maksud mahallesindeki halkımızı, El-Awarid koridoru üzerinden Halep şehrinin diğer mahallelerine geçmek için acele etmeye çağırıyoruz. Ayrıca SDG unsurlarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz; onların güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız."

Hükümet kaynakları, bu tanınan sürenin SDG'liler için son bir şans olduğunu bildirdi.

Suriye Ordusu ile SDG'liler arasında bir süre önce başlayan çatışmalarda şu ana kadar aralarında sivillerin de bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların başlamasından bu yana Eşrefiye ve Şeyh Maksud bölgelerinde yaşayan 100 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te SDG ve Suriye Ordusu Çatışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Manisa’da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:19:12. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te SDG ve Suriye Ordusu Çatışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.