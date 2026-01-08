Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı ve Operasyonlar - Son Dakika
Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı ve Operasyonlar

08.01.2026 12:04
Suriye ordusu, Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan etti ve PKK/YPG'nın SDG mevzilerine operasyon yapacak.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonların başlayacağını duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonların başlayacağını duyurdu. Sivillere SDG noktalarından uzak durmaları istenen açıklamada, "Saat 13.30 itibarıyla belirlenen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Belirlenen güvenli koridorlar üzerinden ayrılmak isteyen sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü uyarıyoruz" denildi. Ordunun, örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği vurgulandı. - HALEP

Kaynak: İHA

