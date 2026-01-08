Halep'te Suriye Ordusu ile SDG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur, devlet onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereği ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır" denildi.

"Yaşanan kaos SDG'nin 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur"

Devletin, ülkenin birliğinin ve tüm vatandaşların güvenliğinin tek garantisi olduğu vurgulanan açıklamada, "Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin tırmanışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur. Bu durum önceki uzlaşmaları zayıflatmış ve gerilim ile istikrarsızlık kapısını açmıştır. Devletin şu anki rolü, Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak ve durumu daha fazla tırmanışa sürüklememektir" denildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılmasını ve sivilleri hayatını tehdit eden herhangi bir ciddi siyasi çözümü engelleyen söz konusu durumun sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Örgüt üyelerinin bir kısmı kaçtı

Halep Valisi Azzam el-Gharib, ise Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG terör örgütü mensuplarından çok sayıda kişinin ayrıldığını ve bir kısmının ise kaçtığını ifade etti. - HALEP