Halep'te Suriye Ordusu Kontrolü Ele Geçirdi

Dünya
BBC

Halep'te Suriye Ordusu Kontrolü Ele Geçirdi

Halep\'te Suriye Ordusu Kontrolü Ele Geçirdi
17.01.2026 15:45
Suriye ordusu, SDG'nin çekilmesiyle Halep'teki Deyr Hafir ve çevresini ele geçirdi.

Suriye ordusu, varılan anlaşma uyarınca Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesiyle birlikte, Halep vilayetindeki kasaba ve köyleri ele geçirmeye başladı.

Haber ajansları Şam yönetimine bağlı ordunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir'in ve çevre köylerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladığını bildiriyor.

Buralarda çoğunlukla Araplar yaşıyor.

Suriye Demokratik Güçleri ise orduyu geri çekilmeleri için tanınan süreden önce bu bölgelere girerek, savaşçılarını öldürmekle suçladı.

Ordudan da Kürt güçlerine yönelik benzer bir suçlama geldi.

Şam yönetimi ile büyük kısmını Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, Kürtlerin kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı ve Halep'te çatışmalar çıktı.

Suriye ordusu daha sonra Halep'in 50 kilometre doğusundaki Deyr Hafir'e ek güçler gönderdi ve sivillerin bölgeyi terk etmesi için süre verdi.

Daha sonra SDG lideri Mazlum Abdi tüm güçlerini 17 Ocak Cumartesi sabahı 07:00'den itibaren "Fırat'ın doğusuna konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık" dedi.

Amerikan heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra açıklama yapan Abdi, "Entegrasyon sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet gösterisi" olarak güçlerini çektiğini duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da, Kürtlere geniş haklar tanıyan yeni bir kararname yayımladı.

Reuters, Deyr Hafir'in ve çevre köylerinde Suriye ordusunun sevinçle karşılandığını bildirdi.

Hüseyin el-Halaf, "En az kayıpla gerçekleşti. Bu ülkede, Suriye'de yeterince kan döküldü. Yeterince fazla şeyi kurban ettik ve kaybettik - insanlar bundan bıktı" dedi.

Bazı bölge sakinleri son günlerde Suriye ordusu tarafından kurulan insani yardım koridoru üzerinden ayrılmıştı.

İki taraf birbirini suçladı

Suriye ordusu, SDG'nin geri çekilmeyi kabul ettiği, Halep'in doğusundaki bir bölgeye girdikleri sırada, iki ordu askerinin Kürt güçleri tarafından öldürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, SDG'nin Meskene kasabası yakınlarında bir devriye birliğini hedef aldığı belirtildi.

SDG ise Cumartesi günü hükümet güçlerinin düzenlediği bir saldırıda birkaç savaşçılarının öldüğünü belirterek, Şam'ı son çatışmaların ardından Halep'in doğusunda varılan geri çekilme anlaşmasının öngördüğü süreye uymamakla suçladı.

SDG yaptığı açıklamada, anlaşmanın Deyr Hafer ve Meskene kasabalarından çekilmesi için "48 saatlik bir süre öngördüğünü" belirtti.

Hükümeti, "geri çekilme tamamlanmadan önce bölgeye askeri konvoylar ve ağır silahlar göndermek ve SDG savaşçılarına saldırmakla" suçladı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Dünya



BBC
