Son Dakika Haberleri: Halfeti'de 2 Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Halfeti'de 2 Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Halfeti'de 2 Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Halfeti'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezine gitmekte olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 ile 02 KT 644 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ediplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halfeti ve Birecik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
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