Halfeti'de 2 Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
31 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Halfeti
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Halfeti'ye bağlı Bağlarbaşı
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezine gitmekte olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 ile 02 KT 644 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ediplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halfeti ve Birecik
Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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