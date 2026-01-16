Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "genel güvenliği tehlikeye soktuğu" tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 1'i ruhsatlı 5 tabanca, 8 şarjör, 1316 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.