Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "genel güvenliği tehlikeye soktuğu" tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 1'i ruhsatlı 5 tabanca, 8 şarjör, 1316 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu
