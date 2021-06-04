Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı - Son Dakika

Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı

Turizm sezonu Karagül temalı yöresel kıyafetlerin yer aldığı defile ile start aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle bilinen batık şehri Halfeti'de turizm sezonu ilçede yetişen Karagül temalı kıyafetlerinde sergilendiği defileyle açıldı. Mankenler, giydikleri kıyafetlerle ilçenin değişik noktalarında defile yaptı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de turizm sezonu, düzenlenen defileyle start aldı. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Halfeti'nin önemli noktalarında düzenlenen defilede giyilen elbiselerde bölgede yetişen Karagül teması işlendi. Mankenler, su üstündeki yüzer duba ve Halfeti ile özdeşleşen asma ve yüzer köprülerde yöresel kıyafetleri sergiledi.

Turizm sezonu Karagül temalı defileyle başladı

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, düzenlenen defileyle turizm sezonunun startını verdiklerini belirterek, "Son bir yıl pandemiyle geçti. Bu yüzden geçtiğimiz hafta özellikle Pazartesi gününden itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Halfeti'de turizm sezonu da hareketlenmiş oldu. Bizim de bu gün Halk Eğitim Merkezimiz ve Aile Destek Merkezlerimizde kursiyerlerimizin ürettiği kıyafetlerle bir defile sergiledik. Bu defile kapsamında Karagül temasını işledik. Zaten defilede yer alan kıyafetler de Karagül temalı kıyafetlerdi. Hem biz Karagül'ün önemine dikkat çekmek istedik hem de kursiyerlerimizin burada diktiği yöresel kıyafetler ile modern kıyafetleri buradaki defilede sergiledik. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Karagül'ü ön plana çıkartarak ses getirmek istedik. Yine turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tekne turlarımızla ve yine bu tarz organizasyonlarla turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Pandemi turist sayısını yarıya düşürdü

Pandemi nedeniyle bu yıl turist sayısının az olduğunu söyleyen Albayrak, 2022 yılında yeniden bir milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "2019 yılında bir milyon ziyaretçi sayımıza ulaştık ama son bir yıldır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene sonu itibariyle yarısına ulaşabilirsek kendimizi çok mutlu hissedeceğiz ama 2022 yılında biz bir milyon turist hedefimizi gerçekleştirip sonraki dönemde de inşallah bunun üzerine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Karagül ile amaç ilçe turizme katkıda bulunmak

Turizm sezonuna Karagül temalı bir defile ile girdiklerini söyleyen Halfeti İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, "Halfeti denilince akla turizm geliyor. Halfeti denilince akla Karagül geliyor. Halfeti denilince akla gastronomi geliyor. Halfeti denilince akla tekne turları geliyor. Biz de Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçedeki turizme katkıda bulunmak amacıyla kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu, tamamıyla tasarımlarının kendilerine ait olduğu bir defile ile turizm sezonuna başladık. Yöresel ürünlerimiz vardı. Bir de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü etkinlikleri haftası kapsamında böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk" diye konuştu.