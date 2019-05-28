Son Dakika Haberleri: Halı yıkamacılar fazla mesai yapıyor
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Halı yıkamacılar fazla mesai yapıyor

33 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bayram temizliği nedeniyle halı yıkamacılar fazla mesai yapmaya başladı.

Halı yıkamacılar fazla mesai yapıyor, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bayram temizliği nedeniyle halı yıkamacılar fazla mesai yapmaya başladı.
Halı yıkamacılar iş yoğunluğu nedeniyle personel sayılarını artırarak fazla mesaiye kalırken, ilgiden oldukça memnunlar.
Bayram öncesi halı yıkatacak vatandaşlar nedeniyle aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını belirten halı yıkama ve kurutma firması sahiplerinden Emre Bal, "Son 5 yılın en yoğun günlerini yaşıyoruz. Bayrama bir hafta kala, yetiştiremeyeceğimiz için halı kabul etmemeye başladık." dedi.
İnsanların son yıllarda tasarruf konusunda da çok bilinçlendiğini anlatan Bal, şunları kaydetti:
"Ömrünün büyük bir kısmı halı üzerinde geçen insanlar, çok kirlenmesi nedeniyle yılda birkaç kez halılarını yıkamak veya yıkatmak zorunda kalıyorlar. Buna rağmen insanlar eskisi gibi öyle pınar başlarında, yerlerde halı yıkamıyorlar. Sokaklarda halı yıkama işini bıraktılar bunun yerine daha hijyenik ve daha güzel koşullarda firmalarda halılarını yıkatıyorlar. Artık çeşmeye hortum takıp da yol ortasında halı yıkayıp, suyu saatlerce akıtmak istemiyorlar. İnsanlarımız artık tasarruf konusunda da eskisinden daha çok bilinçlendiler. Bu nedenle yıkama fabrikalarında bu işlerini daha rahat ve daha ucuza yapabiliyorlar."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:16 Kaynak: AA
Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
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