Haliç'te Sürücülerin Yol Verme İnadı Kazaya Neden Oldu

İstanbul Haliç'te ticari taksi sürücüsü ile halk otobüsü sürücüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu.

İstanbul Haliç'te ticari taksi sürücüsü ile halk otobüsü sürücüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.



Kaza, dün akşam saatlerinde Haliç yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışan halk otobüsü, bir ticari taksiciyle karşılaştı. Taksicinin duracağını varsayan halk otobüsü şoförü yoldaki seyrine devam etti. İki sürücü birbirine yol vermek için durmayınca, halk otobüsü taksiye çarptı. Yolun sıkışmasına neden olan kazada uzun araç kuyrukları oluştu.



Bu sırada bir halk otobüsü kazaya karışan araçların yanından geçmek için uzun süre uğraştı.



Trafikte kalan sürücülerin yardımıyla kazaya karışan araçların yanından geçen halk otobüsü yoluna devam etti. Halk otobüsünün geçmesiyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

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