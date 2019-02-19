Son Dakika Haberleri: Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası İkinci Konserini Gerçekleştirdi

Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası İkinci Konserini Gerçekleştirdi

7 dakika önce

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Saim Akçıl yönetiminde kurulan Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirildi.

Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası İkinci Konserini Gerçekleştirdi, System.String[]
Haliç Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Saim Akçıl yönetiminde kurulan Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün gece düzenlenen etkinliğe akademi ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Şef Prof. Saim Akçıl yönetiminde 15 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası, yaklaşık 200 sanatsevere klasik müzik dolu dakikalar yaşattı. Gazeteci Hıncal Uluç da konseri dinlemeye gelenler arasında yer aldı.

"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"

Üniversitelerde sanatı ve kültürü yerleştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Haliç Üniversitesi Konservatuar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güldeniz Ekmen, "Sanatın ve kültürün üniversitelerde yerleşip, örnek olmak için bu konserleri düzenliyoruz. Öyle konserler yapmalıyız ki hem batı hem Türk bestekarları olmalı. Dinleyiciler de güzel vakit geçirmeli ve onları müziğe çekmeliyiz. Bunun için Prof. Saim Akçıl ile beraber ve Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahman Eren'in önderliğinde orkestrayı oluşturduk. Halkımıza konserlerimize bekliyoruz. Hem güzel vakit geçirsinler hem de kültür ve sanatla iç içe olsunlar. Okulumuzun öğrencileri içinde fırsat, böyle bir topluluğun içinde yer alabilirler. Bu korolar sayesinde öğrencilerin de kültürleri gelişiyor" dedi.

Haliç Üniversitesi, yıl içinde oda orkestrası konserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Haliç Üniversitesi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi 100 Milyon Liraya Mal Olan Sınır Kapısı Hizmete Açıldı

İstanbul Siste Kayboldu Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:31:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası İkinci Konserini Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]